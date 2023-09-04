جامعة سوهاج تشارك في افتتاح ملتقى الإعداد الوظيفي «كن مستعدا»

شاركت جامعة سوهاج اليوم، في افتتاح فاعليات ملتقى الإعداد التوظيفي «كن مُستعدًا»، والذي أقيم تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.

دعم الشباب للتأهيل الوظيفي

وأشاد «النعماني» بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للشباب بهدف بتنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، موضحاً أن مبادرة «كن مستعدًا» هي أحد أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، وتهدف إلى توفير برنامج متكامل لتأهيل الطلاب والخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

توفير فرص عمل للشباب

من جانبه قال الدكتور خالد عمران أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، حيث قام بالتسجيل بالمبادرة أكثر من 18 ألف طالب من 20 جامعة مصرية، مضيفاً أن المُلتقى يتضمن عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، لتيسير التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين الباحثين عن العمل.