«الشباب والرياضة» تنظم ندوة تثقيفية عن القاهرة التاريخية وأضرحة آل البيت

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة «مودة»، ندوة تثقيفية توعوية بمركز شباب الإمامين والتونسي، تحت عنوان «بانوراما تاريخية»، حاضر بها الكاتب والروائي الدكتور شريف شعبان، خبير وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة.

شهدت الندوة حضورا واسعا جدا، ليس فقط على مستوى الشرائح المستهدفة من الأطفال المقيدين بالأنشطة الرياضية والثقافية، كالكشافة والكاراتيه وكرة القدم للفتيات، بل وأيضا من قبل أولياء الأمور من الأمهات.

المحطات التاريخية المصرية لمناطق الخليفة والسيدة عائشة

وتناولت الندوة، العديد من المحطات التاريخية المصرية، بداية من مصر القديمة، وصولا إلى القاهرة التاريخية، لاسيما منطقة الخليفة والسيدة عائشة والإمامين والتونسي، العامرة بالكنوز التاريخية من أماكن أثرية متنوعة، وليس فقط الآثار الإسلامية، من مساجد عتيقة ومساجد وأضرحة آل البيت وصحابة سيدنا النبي محمد ﷺ والأئمة، بل وأيضا الأثار الفاطمية المتنوعة.

أهمية استخدام التقدم التكنولوجي

كما تضمنت الندوة، أهمية استخدام التقدم التكنولوجي في دعم تصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تستهدف تاريخنا وموجات التشكيك التي تظهر بين الحين والآخر كالمنصات والتطبيقات المصرية الموثوقة، ولعل أحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة المدينة المصرية الأولى على الميتافيرس.

مساعِ الدولة لإحياء القاهرة الفاطمية

وتأتي مثل هذه اللقاءات المستمرة ومتنوعة المحتوى، بهدف طموح لا يتوقف عند الجانب المعرفي والتثقيفي فقط، بل دعم ارتباط النشء وأهالي المنطقة بالأماكن التاريخية العبقرية ذات القيمة التي لا تضاهي، ومن ثم تحقيق الانتماء، الذي ينعكس على الحفاظ على هذه الأماكن العظيمة، خاصة بعد تطويره في إطار مساعي الدولة لإحياء القاهرة الفاطمية وتحويل هذه المنطقة لمتحف إسلامي مفتوح مع مقبرة الخالدين لجميع عظمائنا.

وتجدر الإشارة إلى تبني مؤسسة «مودة» مشروعا طموحا لإعداد مجموعة من شباب هذه المنطقة ليكونوا مرشدين سياحين بها.

ويأتي تنفيذ البرنامج التثقيفي التنموي الموسع، بالتنسيق والدعم من قبل قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، لاسيما السيد اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك الجهد الكبير من قبل رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب نجوى صلاح، مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب غيداء مصطفي نائل، ولمياء درغام من الإدارة الكشفية والإرشادية، ومديرية الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة الدكتور سيد حزين، ومديرة مركز شباب الإمامين والتونسي فاطمة علي.