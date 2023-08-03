«الشباب» تعلن عن حاجتها لمدربين في الأنشطة الرياضية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها للاستعانة بمتخصصين في الأنشطة الرياضية «ألعاب القوى.. تنس طاولة.. مصارعة.. جودة.. تايكوندو.. سلاح.. كاراتيه»، للاستعانة بهم في تدريب الأطفال المشاركين بالمشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظات القاهرة والإسكندرية، الشرقية، بورسعيد، أسيوط، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وفيما يلي نعرض أبرز شروط التقديم للمدربين في المشروع القومي للموهبة الحركية.

شروط التقديم للمدربين في المشروع القومي للموهبة الحركية

1- أن يكون حاصلا على بالكالريوس تربية رياضية.

2- يفضل الحاصل على مؤهلات أعلى.

3- أن يكون عضو نقابة المهن الرياضية.

4- يفضل أن يكون مقيدا بالاتحاد المصري للنشاط الرياضي المتقدم له.

5- أن يكون لديه خبرة في مجال تدريب البراعم في النشاط الرياضي المتقدم له.

6- اجتياز دورات تدريبية في مجال تدريب البراعم

7- أن يمتلك الخبرات المتنوعة في تدريب المهارات الاساسية في الالعاب الرياضية.

8- أن يكون لديه خبرة في مجال الممارسة كلاعب.

9- أن يكون ملم بالمبادى التربوية في التعامل مع الأطفال في سن مبكر.

10- أن يمتلك مهارات العمل ضمن فريق ومهارات التواصل والاتصال الفعال.

11- أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

12- أن يكون ملما بمهارات الحاسب الآلي.

13- أن يكون من أبناء المحافظة المنفذ بها المشروع.

14- اجتياز المقابلة الشخصية

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، تفاصيل قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية في المرحلة العمرية 6 سنوات من مواليد 1- 7- 2016 إلى 30- 6 - 2017.

الشباب والرياضة تستعين بمدربين

ويتم قبول الدفعة الجديدة من الأطفال المتقدمين، في محافظات «القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – بورسعيد - أسيوط»، وذلك بأماكن التدريب التالية:

يهدف المشروع إلي إعداد جيل من الرياضيين في مراحل عمرية مبكرة يمتلكون المهارات الأساسية لأغلب الأنشطة الرياضية ويكونون متميزون بها وتأهيلهم للالتحاق بالمنتخبات القومية، كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

شروط التقديم للأطفال

1- أن يكون الطفل من مواطني جمهورية مصر العربية ويتمتع بالجنسية المصرية.

2- أن يكون سن المتقدم يتوافق مع المرحلة السنية المطلوبة والمعلن عنها بالمشروع.

3- أن يتمتع بالسلامة الصحية، والنفسية، والبدنية، والذهنية.

4- أن لا يكون الطفل مقيد بأي اتحاد رياضي.

5- التوقيع على إقرار ولى الأمر باشتراطات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمشروع.

6- أن ينطبق عليه الشروط ويجتاز المتقدم الاختبارات والقياسات المعدة من قبل اللجنة العلمية للمشروع.

المستندات المطلوبة

1- أصل شهادة ميلاد الطفل (مميكنة) وصورة منها.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لولى أمر الطفل.

3- عدد (6) صور شخصية للطفل.

كيفية التقديم

ويمكن التقديم للأطفال عن طريق تسجيل البيانات على الرابط الإلكتروني من خلال الضغط هنا أو من هنا.

ويتم تقديم المدربين من خلال مديرية الشباب والرياضة في المحافظة التابع لها الشخص المتقدم.