نهال عنبر: عودة قطاع الإنتاج وصوت القاهرة من أهم توصياتي بالحوار الوطني

قالت الفنانة نهال عنبر، إن الحوار الوطني أتاح الفرصة أمام الجميع للمشاركة والتعبير عن آرائه وأفكاره فضلا عن المساهمة في حل المشكلات، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الحوار الذي مكن الجميع من التعبير عن آرائه بكل حرية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن عودة قطاع الإنتاج وصوت القاهرة للإنتاج من أبرز التوصيات التي قدمتها خلال جلسات الحوار الوطني.

الأعمال الدرامية بالماضي

وأضافت «عنبر»، خلال حوارها على هامش جلسات الحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «في الماضي، كانت الأعمال الدرامية والسينمائية تحمل رسائل ومبادئ ودين بشكل غير مباشر، فضلا عن برامج الأطفال الهادفة التي كانت تثقف الأطفال بصورة كوميدية فضلا عن إمداده بالمعلومات الهامة».

أهمية الأعمال الفنية للأطفال

وتابعت، أنها تركز بشدة على ملف الأطفال والأعمال الفنية الموجهة لهم خلال جلسات الحوار الوطني من أجل توعيتهم وتنشئتهم بصورة سليمة إلى جانب جعلهم مدركين ومثقفين وقراء وواعيين لكل ما يدور حولهم، مشيرة إلى أنه من الضروري تخصيص حصة فقط للأطفال بالمدراس للقراءة وأخرى للنقاشات مع خبراء ومثقفين حول ضرر السوشيال ميديا وكيفية استخدامها بصورة صحيحة والاستفادة منها.