استقرار أسعار الحديد في الأسواق.. «عز» يسجل 36180 جنيها

سجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق المصرية، استقرارا ملحوظا، بع تراجعها السبت الماضي بنحو 922 جنيها في الطن الواحد، في ظل أن هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بحسب تصريحات ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الحديد في الأسواق المصرية، التي جاءت كما يلي:

سعر حديد عز اليوم

- حديد عز 36180 جنيها.

- حديد المصريين 32500 جنيه.

- حديد المراكبي 33000 جنيه.

- حديد بشاي للصلب 34000 جنيه.

أسعار الحديد في مصر

- حديد الجارحي اليوم 31000 جنيه.

- حديد بيانكو يسجل 31700 جنيها.

- حديد عطية وصل إلي 32000 جنيه.

- حديد مصر ستيل 31500 جنيه.

- حديد سرحان 31500 جنيها.

- حديد الكومي 32000 جنيه.

- حديد المعادي 31500 جنيه.