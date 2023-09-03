أسعار الحديد اليوم الأحد 3-9-2023 في مصر.. كم سعر الطن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 3-9-2023، استقرار في السوق المحلية، ليسجل سعر حديد عز 36 ألفًا و180 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، وترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 3-9-2023 في السوق المحلية.

سعر الحديد الاستثماري

وسجلت أسعار الحديد الاستثماري اليوم نحو 35 ألفًا و63 جنيهًا للمستهلك.

سعر حديد عز

فيما بلغت أسعار الحديد، حديد عز اليوم 36 ألفًا و180 جنيهًا للطن الواحد.

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد المراكبي

وبلغ سعر حديد المراكبي 33 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 34 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

كما سجل سعر مصنع الجارحي استقرارًا عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.