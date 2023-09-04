تراجع أسعار 3 سلع أساسية خلال أسبوع.. منها الحديد والأرز

شهدت أسعار ٣ سلع أساسية انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية، وكان من ضمن هذه السلع الأرز والدواجن والحديد.

انخفاض أسعار الأرز مع بداية موسم الحصاد

وبحسب توضيح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، فقد شهدت أسعار الأرز انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام الماضية؛ نتيجة بداية موسم الحصاد الشهر الماضي.

وانخفض سعر طن أرز الشعير حاليًا إلى 11 ألف جنيه، ليتراجع أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع، بحسب توضيح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، الذي أضاف أن سعر كيلو الأرز العريض بـ22 جنيه كحد أقصى، وسعر كيلو الأرز الرفيع بـ19 جنيه.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضفط هنــــــــــــــــــــا.