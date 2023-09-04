«راعي مصر» تثمن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني

ثمن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس أمناء راعي مصر في بيان اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.

رئيس راعي مصر: نفتخر بالانضمام للتحالف الوطني

وأشار إلى أن المؤسسة تفتخر بالانضمام للتحالف الوطني منذ تأسيسه في مارس 2022، ونواصل تعزيز جهود التعاون مع التحالف الوطني.

وأوضح أن القانون يساهم في تعميق مفهـوم التطـوع فـي العـمـل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

قانون التحالف الوطني

ونوه بأن قانون التحالف الوطني يساهم في تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يدا واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كل المستويات.