«الشباب المصري» يثمن تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني: يدعم التنمية

ثمّن مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.

رسالة واضحة لمنظمات المجتمع المدني

وأوضح الدكتور محمد ممدوح، في بيان، أن تصديق الرئيس على قانون التحالف يعد بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدني فاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية.

وأشاد «ممدوح» بالدور الذي لعبه مجلس الشباب المصري كونه أحد أعضاء التحالف مع عدد من الجمعيات والمؤسسات في كل المحافظات، لتقديم الدعم والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية ولكن نجح التحالف في تعزيز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.

وأضاف «ممدوح»، إلى أن تصديق الرئيس على القانون في هذا التوقيت، بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى يعد بمثابة دلالة وايمان واضح أن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، وهو الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل كل أنحاء الجمهورية منذ اطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن المصري فكريًا واجتماعيًا وعززت من حقوقه المختلفة.

وفي سياق متصل، سلط البيان الصادر عن مجلس الشباب المصري الضوء على جهود التحالف الوطني في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية، عن طريق توحيد جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى المصري، من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ اطلاقه في عام 2022 شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.