«حياة كريمة»: تسليم 61 مشروع تمكين اقتصادي في قنا تحت مظلة التحالف الوطني

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن تسليم 61 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا، موضحة أنَّ مبادرة التمكين الاقتصادي بقنا هي نتيجة تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مشروعات حياة كريمة في قنا

وأوضحت حياة كريمة أنَّ المشروعات التي تسليمها للأسرالأولى بالرعاية في محافظة قنا شملت البقالة، معدات معدنية، ورش نجارة، كهرباء سيارات، ملابس، إكسسوارات محمول، مطاعم، قطع غيار موتوسيكلات، مكن خياطة، ورش لحام، صيانة أجهزة كهربائية وغيرها من المشروعات .

وأشارت إلى المبادرة استهدفت 61 مواطنا ومواطنة في محافظة قنا لدعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة بقرض حسن قيمته 30 ألف جنيه، مبينة أنَّه يتمّ إجراء فحص للحالات الأولى بالرعاية، وبناء عليه يتمّ إعطاء قرض يتمّ تسديد نصفه على مدار 20 شهرًا ودون فوائد.

ولفتت إلى أنَّ التعاون المشترك بين المؤسسة والتحالف الوطني ومؤسسة الأورمان يهدف الوصول إلى التعاون الأكثر استحقاقًا في قرى مراكز محافظة قنا، لتمكينهم اقتصاديا، موضحة أنَّها عملية تنموية متواصلة تجوب كل المحافظات ويواصل التحالف الوطني أعماله الخيرية في القرى والنجوع بهدف تقديم «حياة كريمة» للمواطنين تحسن مستوى المعيشة.