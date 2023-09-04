عضو بالتحالف الوطني يكشف الخطوات القادمة لقانون التحالف بعد تصديق الرئيس

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع، ووضع خارطة طريق للتحالف والشركاء، موضحا أنه يجرى العمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون.

الخطوات القادمة للتحالف

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الخطوات القادمة بعد التصديق على القانون، يجرى تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية، تبدأ في تلقي طلبات الراغبين في الانضمام إلى التحالف، التي ستكون فيما بعد الجمعية العامة، وبعد الانتهاء من هذا الإجراء سوف تبدا الجمعية في الانعقاد وفتح باب الترشح إلى مجلس الأمناء الذي يتكون من 21 عضوا، ويصدر الرئيس قرارا فيما بعد بتعيين 4 أعضاء جدد، ليصبح مجلس الأمناء مكون من 25 عضوا.

العمل الفعلي يبدأ من قرار الرئيس بتشكيل اللجنة المؤقتة

وأشار إلى أن مجلس النواب سيبدأ ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في القانون، موضحا أن العمل الفعلي يبدأ من قرار الرئيس بتشكيل اللجنة المؤقتة، وفور الانتهاء من الإجراءات المذكورة سيبدأ التحالف بممارسة الأعمال المنصوص عليها.