عضو بـ«النواب»: يجب توفير البنية التحتية والمناخ الجيد لاحتضان الباحثين

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توفير الموارد المادية والمالية اللازمة لإخراج باحث عليم في شكل جيد، وعلى التوازي نرى أهمية وجود دعم حكومي متمثل في البنية التحيتة اللازمة لعمل الأكاديمية والعلمية في الإطار اللائق، لذلك يجب التفاعل مع الأكاديميات والجامعات الدولية تماما كما كانت مصر أيقونة للبحث العلمي والعلم بشكل عام فيما مضى.

الموازنة المخصصة للبحث العلمي

وأضاف «رضوان»، خلال حواره على هامش جلسات الحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا لايف»: «يجب علينا توفير البنية التحتية والبيئة والمناخ الجيد لاحتضان الباحثين، ويتمثل هذا في وجود تمويل لازم وبنية أساسية لإخراج باحثين في إطار متقدم وحديث ومتطور ويجاري ويواكب الأحداث الدولية والعالمية»، مشيرا إلى أنه لديه تحفظ مع أعضاء مجلس النواب حول الموازنة المخصصة للبحث العلمي، إذ أن 1% من الناتج القومي للدولة ليس كافيا لتدعيم البحث العلمي بصورة عام.

أهمية البنية التحتية بالنسبة للباحثين

وتابع: «البنية التحتية في مجال البحث العلمي بشكل عام تتمثل في توافر المكتبات والمعامل، فضلا عن البعثات الخارجية لتلقي العلم الحديث»، مؤكدا ضرورة عدم الاعتماد على الدعم الذي يأتي في إطار مجهودات فردية متمثلة في رجال الأعمال الذين يدعمون الباحثين في مجال معين، كونه أمرا غير كافٍ.