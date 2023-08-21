أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منح للباحثين بمعهد العلوم النووية بروسيا

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين، من طلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين ما بعد الدكتوراه، والعلماء المتميزين، للانضمام إلى المختبرات المتطورة في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية في مجالات بحثية متوافقة مع خطة المعهد لعام 2023.

وتركز الخطة هذا العام على 7 تخصصات وهي: الفيزياء النووية، وفيزياء الطاقة العالية، والفيزياء النيوترونية، والفيزياء النظرية، وتكنولوجيا المعلومات، والبيولوجيا الإشعاعية، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد، وبعد ترقية عضوية مصر– التي تمثلها أكاديمية البحث العلمي- بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وأفريقية تتمتع بكافة مميزات العضوية الكاملة بالمعهد.

فرصة للباحثين المصريين

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري علي قدم وساق بمشروع الضبعة.

وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي اليوم، أنه يجب علي المهتمين الاطلاع علي شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال الاتفاقية وملء الاستمارة من خلال الرابط (من هنــــــــــــا)، علما بأن آخر موعد للتقدم 20-9-2023، وسيتم الإعلان عن المرشحين المقبولين في 15-10-2023.

استيعاب الفكر المبتكر لشباب الباحثين

وأكد البيان، أن هذا النوع من المنح يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتهيئة بيئة علمية وبحثية قادرة على استيعاب الفكر المبتكر لشباب الباحثين والعلماء ومساعدتهم للانخراط في ثقافات أخرى وفتح آفاق جديدة ومتعددة لنقل الخبرات الدولية من وإلى منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمصر، فضلا عن تعريف شباب الباحثين بمجالات التعاون مع المعهد لتعزيز الاستفادة من البنية البحثية له ومشاريعه العلمية الجارية.