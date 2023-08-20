طارق الخولي: البحث العلمي من أهم الموضوعات المطروحة في الحوار الوطني

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية البحث العلمي تصدرت اهتمامات الحوار الوطني، إذ إن البحث العلمي هو أساس ارتقاء العديد من الدول، لاسيما أن الدول التي سقطت في الحرب العالمية الثانية استطاعت العودة، بل وأصحبت في مصاف الدول في البحث العلمي.

البحث العلمي إحدى أهم الأولويات لدى الدولة

وأضاف «الخولي»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن البحث العلمي يجب أن يكون إحدى أهم الأولويات لدى الدولة المصرية في هذا التوقيت، ودستور 2014 ينص في مادته رقم 23 على دعم الدولة للبحث العلمي وحرية البحث العلمي، وضرورة وجود إنفاق حكومي كبير على البحث العلمي، وتطور تدرج هذا الإنفاق حتى يصل للنسب العالمية.

دعم الحرية الأكاديمية

وأشار إلى أن المشرع الدستوري وضع وجهة النظر فيما يتعلق بضرورة العمل على البحث العلمي بشكل قوي، والإنفاق اللازم له، وجرى تناوله في جلسة اليوم على العديد من التحديات التي تواجه عملية البحث العلمي، ودعم الحرية الأكاديمية والبحث العلمي.