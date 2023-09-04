«مدبولي» يلتقي رئيس كينيا على هامش اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ

استقبل الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس وليام روتو، مؤكدا تطلع الرئيس لاستقبال نظيره الكيني في مصر بأقرب فرصة ممكنة.

«مدبولي» يشيد بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا

وأشاد مدبولي بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة المشتركة والتي تستضيفها نيروبي، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال في البلدين على هامش أعمال القمة.

كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضري وعمراني فى مدينة نيروبي، موجها التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة.

من جانبه، أعرب الرئيس روتو عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التي تجمعه بالرئيس السيسي، مؤكدا اهتمامه بالتشاور المنتظم معه حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس الكيني يشكر مدبولي

وتوجه الرئيس الكيني بالشكر لرئيس الوزراء على المشاركة رفيعة المستوى في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ، وكذا التشاور مع مصر، رئيسة مؤتمر Cop27، في إطار التحضير للقمة.

كما تطرق الرئيس روتو إلى أهم الأفكار التي تطرحها كينيا في إطار جهود دعم العمل المناخي الدولي.

وعن الدعوة التي تلقاها لزيارة مصر، أعرب روتو عن تطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة؛ لاستكمال أطر التشاور والتنسيق البناء بين مصر وكينيا حول مختلف القضايا.