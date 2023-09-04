خبير: طرح 30% من أسهم «الشرقية للدخان» شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن توقيع الدكتور مصطفى مدبولي على اتفاقية استحواذ بنسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان، لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية»، يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة في البورصة، من أجل تعزيز فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر، إضافة للاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات إعادة الهيكلة والتحديث والتطوير للشركة وزيادة حجم الإنتاج.

أهمية السيولة المالية التي توفرها شركة جلوبال للاستثمار

وأوضح غراب، أن السيولة المالية من العملة الصعبة، التي ستوفرها شركة جلوبال للاستثمار، التي تبلغ 150 مليون دولار، لشراء مستلزمات الإنتاج من التبغ اللازم للتصنيع، ستعمل على زيادة حجم الإنتاج بالشركة، وتوسيع نشاطها، إضافة إلى أن الصفقة تفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي بزيادة استثماراته داخل الاقتصاد المصري، والتوسع في نشاطه ما يعود على الاقتصاد الوطني، بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار بمصر، موضحا أن برنامج الطروحات سيجعل سوق المال المصري والبورصة تنافس عالميا.

طرح أسهم الشرقية للدخان

وأشار غراب، إلى أن نجاح طرح أسهم الشركة الشرقية للدخان يساهم في إتمام برنامج الطروحات الحكومية بنجاح، موضحا أن ذلك يساهم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتأثير بالايجاب على البورصة وسوق المال المصري، مشيرا إلى أن نجاح الصفقة تعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة لصناعة التبغ للشركة، مع توسعات جديدة في الشركة ودخول المنتج المصري للأسواق الدولية، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى زيادة الدخل القومي المصري من الضرائب المحصلة.

تابع غراب، أن نجاح صفقات الاستحواذ يؤكد رغبة الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية على الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، وهذا يشير إلى زيادة في الاستثمارات الأجنبية والخاصة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تقديم المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي العديد من المحفزات الإيجابية لتشجع المستثمرين الأجانب والعرب على الاستثمار.