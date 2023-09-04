تفعيل خدمة الحوالات المالية بين مصر والأردن عبر مكاتب البريد

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الاردني متاحة الآن في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

إرسال الحوالات المالية من الأردن إلى مصر

وأوضح، أن جميع المصريين المقيمين بالمملكة الأردنية يمكنهم الآن إرسال حوالاتهم المالية من الأردن إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية، وذلك عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردني؛ ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب البريد المصري والتي يتجاوز عددها 4300 مكتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

عمق العلاقات بين مصر والأردن

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن تفعيل خدمة الحوالات المالية بين البريد الأردني والبريد المصري تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن، وتأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود.

وأوضح، أن خدمة الحوالات المالية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الأردني تقدم عبر الشبكة البريدية الدولية للاتحاد البريدي العالمي، بما يضمن تقديم خدمات مالية موثوقة ومتميزة لجميع المصريين المقيمين في المملكة الأردنية.