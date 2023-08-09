بدء الجلسات التخصصية في «الحوار الوطني» لمناقشة الاستثمار الخاص والزراعة
كتب:
محمد أباظة
02:09 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجلسات التخصصية
انطلقت جلستان متخصصتان ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، لمناقشة إعداد صيغة نهائية لمخرجات الحوار، تمهيدا للعرض على مجلس الأمناء، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لبحث آلية تنفيذها.
جلسة خاصة لمناقشة قضايا الاستثمار الخاص
وتعقد أولى جلسات اليوم التخصصية في المحور الاقتصادي بعنوان «الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص»، أما الجلسة الثانية فتناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي.