خبير: صفقة «الشرقية للدخان» خطوة للاستثمارات المصرية على الطريق الصحيح

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنّ استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، على 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان، استكمال لطريق طرح المشروعات الحكومية أمام القطاع الخاص، متابعا أنّ الخطوة جيدة وتضع الاستثمارات المصرية على الطريق الصحيح.

وأضاف الشرقاوي لـ«الوطن»، أنّ الخطوة تمثل انعكاسا للثقة بين المستثمر الأجنبي في الاستثمار المباشر بالشركات الحكومية المصرية، غير أنّ مثل تلك الخطوة لم تكن لتتم إلا بعد دراسة متأنية تمت بشكل دقيق في الاستثمار بالمشروعات الحكومية الكبرى.

وأكد أنّ الحكومة تمتلك فكرا استثماريا دوليا، حتى تتحول الشركة من الخسارة لتكون قاطرة ربحية كبرى، بشركات تعمل وفق نسق جيد في الاستثمارات الدولية، وبالتالي فبتلك الخطوة نضمن وجود توسعات خاصة لدخول المنتجات المصرية للأسواق العالمية، مع زيادة عدد الأيدي العاملة في مثل تلك المشروعات.

وأشار إلى أنّ الصفقة الجديدة ستعمل كذلك على إدخال التكنولوجيا الحديثة والمختلفة لصناعة التبغ، حيث قررت مصر في عام 2023 تنفيذ خطوات جديدة قطعتها من قبل في إطار الوصول للطريقة المثلي والتصرف الصحيح في الأصول، حتى يكون هناك توسعا مستقبليا في العديد من المشروعات الناجحة بين الجانب المصري والأجنبي والمحلي.

وتابع: «تلك الخطوة العامة تدعم الهدف الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ليصل لـ55%، والدولة جاهزة لفتح أوعية وشرايين الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر حاليا».