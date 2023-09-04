محافظ مطروح يناقش مقترحات تصميم الموقف العمومي الجديد في «الكيلو 10»

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومي الجديد بمنطقة الكيلو 10 بمدخل مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة، وجميع مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وإدارة مرور مطروح.

تصميمات مجمع المواقف الجديد

واستمع محافظ مطروح لشرح من رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي حول تصميمات مجمع مواقف السيارات الجديد على مساحة 10 أفدنة قابلة للزيادة، وكذلك لكل المقترحات من الجهات المعنية، واطمأن على توافر ومد شبكات الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي لمجمع المواقف الجديد خارج الكتلة السكانية بعيدا عن زحام المدينة، وكذلك ضرورة العمل على تحقيق تيسير حركة السيارات سواء على الرصيف أو الانتظار أو الحجز لشركات الأتوبيسات، وجميع سيارات الأجرة لخارج المدينة والمحافظات، بالإضافة إلى سيارات الأجرة داخل المدينة والعمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل.

إنشاء محلات ومنطقة تجارية

وقال محافظ مطروح إنه من المقرر إنشاء محلات ومنطقة تجارية توفر المزيد من فرص العمل، مع امتداد واجهة على الطريق لمسافة 502 متر، وسور الموقف الذي يشمل عددا من البوابات، مع وجود جامعة مطروح في المنطقة، وغيرها من المنشآت، بالإضافة لوجود مقترح لإقامة مجمع للخدمات الحكومية هناك.

زيادة مساحة الموقف لـ20 فدانا

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى مناقشة مقترح توسعة مساحة الموقف إلى 20 فدانا بما يسمح باستيعاب المزيد من السيارات في المستقبل.