أول حالة غرق في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

لقي شخص مصرعة، منذ قليل، إثر وقوع حادث غرق في شاطئ المروة بمدينة مرسى مطروح، بسبب عدم استقرار حالة البحر نتيجة ارتفاع الأمواج في الشواطئ المفتوحة، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية غرق شاطئ المروة بمطروح

واستقبل، اليوم الإثنين، مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق في شاطئ المروة، وهو عبدالرحمن سمير عبدالباسط 24 سنة من القاهرة، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة، ونقلها وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت إشراف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث غرق شاطئ المروة غرب مدينة مرسى مطروح على الكورنيش الجديد، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته وسؤال شهود العيان ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.