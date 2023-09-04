ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من متحصلات النصب على المواطنين

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، متهما له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول، من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية «غير مرخصة» وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة «على خلاف الحقيقة».

طلب بيانات الدفع الإلكتروني

وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية، «في حالة رغبة المواطنين في الحصول على تلك الخدمات، يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة، وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (50 مليون جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.