«الداخلية»: ضبط 252 قضية مخدرات وتنفيذ 55 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، حيث جرى ضبط 252 قضية مواد مخدرة بإجمالي 265 متهما.

وجاءت بيانات ضبطيات قضايا المواد المخدرة، بكمية من مخدر الحشيش وزنت 115,920 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 39,150 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 16,012 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,210 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 3,240 كيلوجرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,012 كيلوجرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 820 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 140 جراما، 1235 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 36 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما، وتنفيذ 55 ألفا و435 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب 18 حادث سرقة دراجات نارية، وضبط 20 متهما هاربا، و15 متهما بأعمال البلطجة، و313 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 18 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 25 ألفا و441 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.