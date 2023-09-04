«الداخلية» تكشف تفاصيل إنهاء حياة مزارع في الدقهلية.. وتضبط المتهم

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إنهاء حياة أحد الأشخاص بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات، استقبال جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنّه نظرا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، اعتدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.