«الداخلية»: القبض على عامل أنهى حياة زميله بسبب خلافات مالية في الشرقية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بالشرقية بسلاح أبيض ووفاته وضبط مرتكب الواقعة ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه. أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بدائرة المركز.

إعترف بإرتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.