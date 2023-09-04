بمقدم 100 ألف.. تعرف على أسعار أراضي الإسكان في 6 مدن منها الشروق وأكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح 155 قطعة أرض بستة مدن، هي الشروق، وحدائق أكتوبر، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، حيث يصل مقدم الحجز في أراضي الإسكان المميزة، إلى 100 ألف جنيه.

ويتم التقديم على أراضي الإسكان من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية من هنا.

خطوات حجز أراضي الإسكان

ومن يرغب في التقديم للحصول على قطعة أرض، عليه اتباع الخطوات التالية:

- بداية من الثلاثاء الموافق 22 أغسطس وحتى 21 أكتوبر المقبل، هي فترة بدء حجز قطع أراضي الإسكان، ومن يرغب في مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور عليه الدخول على الموقع الإلكتروني وتصفح مواقع قطع الأرض في المدن المتاحة واختيار ما يناسبه.

- لابد من إنشاء حساب جديد لمن يرغب في الحجز، واستيفاء البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي، وكتابة الاسم من بطاقة الرقم القومي، وتسجيل رقم المحمول، العنوان الحالي، البريد الالكتروني.

- من يرغب في الحجز يقوم باختيار المدينة والموقع المراد الحجز بها، واختيار الموقع، ثم يتم الضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة.

- العمل على استكمال إجراءات الحجز، ومنها إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة، وإرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

- في حال زيادة الإقبال على قطعة الأرض الواحدة، يتم الأخذ بالأعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

أسعار الأراضي

وفيما يتعلق بأسعار قطع أراضي الإسكان المتاحة في 6 مدن فهي كالتالي:

- المتر في مدينة الشروق بالقاهرة 9750 جنيها، وقطعة 209 متر بـ2 مليون و302 ألف جنيه.

- المتر في حدائق أكتوبر بالجيزة 4445 جنيها، وقطعة 442 متر بـ2 مليون و222 ألف جنيه.

- سعر المتر في بني سويف الجديدة 3765 جنيها، وقطعة 513 مترا بسعر مليون و941 ألف جنيه.

- المتر في مدينة الصالحية الجديدة، 2370 جنيها.

- المتر في الفيوم الجديدة 2340 جنيها.

- المتر في مدينة برج العرب الجديدة 3170 جنيها، والقطعة 216 مترا بـ821 ​ألف جنيه.