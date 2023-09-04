تغطية «الحياة» لقمة الشمول الرقمي والمالي للشباب.. «نحو نجاح في عالم رقمي»

استعرض تقرير لبرنامج «الحياة اليوم»، على شاشة قناة الحياة، تغطية لقمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، تحت شعار (جيل 2030)، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، على مدار يومين، وشملت أهدافها تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفة والموارد التي يحتاجونها للنجاح في عالم رقمي.

أهمية قضية الوعي وتصحيح المفاهيم

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لكاميرا «الحياة اليوم»، على تعدد قضايا الوعي، أحد مستهدفات الوزارة التي تهتم بها الدولة المصرية، وهي متعددة بكافة المجالات، أبرزها تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبث عبر وسائل الإعلام، قائلا: «لازم نهتم ونتكلم.. ونفهم إيه الصح وإيه الغلط».

استهداف البورصة المصرية للشباب

فيما يرى الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية استهداف فئة الشباب التي تساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المتعاملين مع البورصة والمستثمرين لفترات طويلة، مؤكداً أنَّ «الشباب هم الأمل والمستقبل دائما».