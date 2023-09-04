نائب محافظ الوادي الجديد توجه بتأثيث مقر المعهد القومي للغات

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر فرع المعهد القومي للغات يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

تأثيث المعهد القومي للغات

ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد بسرعة تأثيث وتجهيز القاعات التدريبية بالأجهزة، استعدادًا للافتتاح والإعلان عن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتحسين مستوى إجادة اللغات المختلفة لدى أبناء المحافظة، مشيدةً بسرعة الانتهاء من الأعمال في وقت قياسي.

كما تفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها، مقر حضانة الأطفال التي أُنشئت خلف ديوان عام المحافظة؛ لخدمة أطفال العاملات بالديوان والأحياء المجاورة، موجهًة بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية في موعد أقصاه أسبوعين.

جاهزية مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

من ناحية أخرى، اطمأنت مجدي على جاهزية مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للافتتاح، بعد انتهاء الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لدخول المركز الخدمة.

َوفي ختام جولتها، تفقدت منفذ السلع الغذائية التابع للديوان للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدة على طرح كافة السلع يوميًا والإعلان عن الأسعار بشكل واضح.