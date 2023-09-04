نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد تجهيزات أول مدرسة دولية في الصعيد

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، مقر المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بمدينة الخارجة، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

متابعة التجهيزات النهائية لافتتاح المدرسة الدولية بالوادي الجديد

واطمأنت على التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمي للمدرسة بداية العام الدراسي الجديد، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد؛ لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزة، بمصروفات اقتصادية مخفضة.

نائب محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات

ووجهت نائب المحافظ، بسرعة استكمال تنجيل الملعب و إنشاء مظلة بالفناء، وفرش وتأثيث القاعات الدراسية ومتابعة عمليات تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والإجابة على استفسارات أولياء الأمور بخصوص النظام التعليمي بالمدرسة.

ومن ناحية أخرى، وجهت نائب محافظ الوادي الجديد، بعرض تقرير عن جاهزية المدارس على مستوى المحافظة قبل بدء العام الدراسي على أن يشمل موقف ونسب تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس المُدرجة بخطة الصيانة.

وأشارت، إلى أن المدارس الحكومية الدولية تعتمد في مناهجها على المنهج البريطاني (IG) وتمنح شهادة معتمدة دوليًا، كما تتميز بضوابط تضمن مناخ تعليمي وتأهيلي متميز مجهز بأحدث الأدوات التكنولوجية والعلمية فضلاً عن توفير كوادر من المعلمين المدربين والمؤهلين علميًا.

هذا ويتم إغلاق باب التقديم غدا الثلاثاء لمرحلتي رياض الأطفال ( Fs1 - Fs2) والصف الأول الابتدائى (G1) من هنا.