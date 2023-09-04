خالد الجندي عن «عُمرة البدل»: ابتلينا بأمر يُسمى «التدين بالوكالة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتلينا بأمر يسمى «التدين بالوكالة»، إذ ظهر أصحاب هذا النوع بأشكال متعددة، فمثلا ظهر لدينا وظيفة «المغسلاتي»، وهذا الأمر لم يكن معروفا في صدر الإسلام، فكان كل شخص يُغسل المتوفي التابع له، فهو أولى بستر عورته وخلافه، وغيرها من الوظائف مثل «الراقي الشرعي»، فكان كل شخص يرقي نفسه، والراقي الشرعي ليس بدعة، وهكذا وصولا لأمر شخص يقوم بأداء عمرة بدلا عن آخر بمقابل مادي.

«التدين بالوكالة» أصبح أمرا خطيرا

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، تقديم إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»: «الأمر توسع بصورة غير قابلة للفهم أو الإدراك، و«التدين بالوكالة» أصبح أمرا خطيرا ويتواجد في كل النواحي الدينية لدى المسلمين، ولا نفهم سببها سواء كسل أو تراخي أو تقاعس وغيرها».

وتابع: «عمرة البدل، والمبررات التي انتشرت لها، سواء بسبب المرض أو تدني الحالة المادية وغيرها، لم تحدث قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن التابعين له»، مشيرا إلى أن هناك عبادات تقبل النيابة وأخرى لا يجوز فيها ذلك، ويختلف الأمر بين المذاهب الدينية، فمثلا المذهب الحنفي يرى أنه لا يجوز النيابة في العبادات البدنية إطلاقا كالصلاة والحج، ولكن يجوز في العبادات المالية أي أداء الزكاة نيابة عن آخر.

عبادات مركبة بين المالية والبدنية

وأكمل: «هناك عبادات مركبة بين المالية والبدنية مثل الحج والعمرة، والفقهاء قالوا تجوز النيابة في تلك العبادات ولكن شرطها أن تكون بدون اشتراط من المُوكل، أي بدون مقابل مادي».