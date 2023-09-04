ما حكم عمرة البدل؟.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

«حكم عمرة البدل» من أكثر الموضوعات التي يرغب العديد من المسلمين في معرفة حكمها الشرعي، خاصة بعدما روَّج لها بعض الدعاة المشهورين عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وهو ما أحدث جدلا كبيرا بين العديد من المتابعين.

وحول حكم عمرة البدل، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن قواعد الدين الإسلامي الحنيف حددت الحالات التي يجوز فيها للمسلم أن يُنيب من يحج عنه وذلك إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه، أما إذا كان مرضيا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له إنابة أحد عنه.

ما حكم عمرة البدل؟

واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في حكم عمرة البدل بما روى عن ابن عباس بأن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال ﷺ «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ» قال نعم «قال حج عن أبيك».

وفي المقابل، تلقى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا خلال فيديو بثه على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع فيسبوك وكان نصه: «هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟».

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: «يجوز للشخص أن يعتمر عن غيره من الأحياء شرط يكون هذا الشخص مريضا بمرض يجعله عاجزا عن الاعتمار والذهاب إلى الأرض المقدسة».