غرفة السياحة: انطلاق أولى رحلات العمرة غدا

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن باكورة رحلات عمرة المولد النبوي ستنطلق غدا من مطار القاهرة، وتبدأ شركات السياحة خلال الأسبوع الجاري في تسيير الرحلات.

موسم عمرة المولد النبوى

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن رحلات عمرة المولد النبوي تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل، موضحا أن أسعار برامج العمرة خلال الشهر الحالي بدأت من 25 ألف جنيه، بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها 15 يوما.

إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة حاليا مقبول

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة حاليا مقبول بالقياس، كونه في البداية، مشيرا إلى أن تراجع أعداد الحاصلين على تأشيرات الزيارة الشخصية للسعودية حاليا، يرفع من أعداد المقبلين على السفر للعمرة خلال الأسابيع المقبلة.