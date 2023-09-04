عالم أزهري: العمرة البديلة للأقارب فقط.. والتطبيقات المنتشرة هدفها التجارة

علق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، على الجدل المثار حول العمرة البديلة، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلا عن المرضى والمتوفين، قائلا: «العمرة البديلة للأقارب فقط».

العمرة البديلة للأقارب

وقال إبراهيم رضا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن معنى حديث النبي عن العمرة البديلة يكون قاصرا على الأقارب والأهل فقط، ولا يجوز إطلاقا دفع إي مبالغ لأي شخص لكي يقوم له بإجراء العمرة.

حكم العمرة البديلة

وأضاف: الأصل في الدين أن تكون العمرة البديلة بضوابط ومعايير، وما حدث خلال الأيام الماضية هدفها التربح فقط، موضحًا أنه لا توجد أي ضمانات لإجراء العمرة البديلة، كما أن هدف العمرة البديلة هو التجارة بالدين والتربح.

وتابع: تعتبر تلك حالة من حالات التربح من الدين، «يعتبر التربح من خلال أداء العمرات مهنة هذه الأيام ويستغلها الكثير لكسب المال وذلك ليس له أساس».