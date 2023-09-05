سائق يتطوع لنقل المرضى بسيارته بعد تعرضه لحادث: «ربنا وقف معايا»

محنة حولت حياة السائق محمد إبراهيم البدوي، في مركز تلا بمحافظة المنوفية، فبعد إصابته في حادث سير علي الطريق ومروه بأزمة صحية كبيرة ووقوف أصدقائه السائقين معه، وإجرائه عملية جراحية، قرر المساهمة بسيارته في نقل المرضي بالمجان طوال الليل ولمدة 6 ساعات يوميا.

«بدأت أنقل المرضى بالمجان من فترة قصيرة، بعد إصابتي في حادث، لأن الناس في أوقات الليل مش بيبقي موجود مواصلات بشكل طبيعي»، بهذه الكلمات بدأ محمد إبراهيم البدوي، حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه يستمر في خدمة المرضي يوميا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا كل يوم.

نقل الحالات المريضة بالمجان في محافظة المنوفية

السائق: بقعد مع المرضى في المستشفى طول الليل

ويضيف محمد، أنه ساعد حالات عديدة ونقلها إلى المستشفيات بالمجان، ولا زالت الحالات الطارئة تتواصل معه، موضحا أن بعد توصيل الحالة إلى المستشفى، سواء أكانت مستشفى تلا المركزي، أو مستشفي شبين الكوم، أو أي مكان في محافظة المنوفية، لا يتأخر عنهم، قائلا «بوصل الحالة للمكان ومش بنتظر كلمة شكر من حد بعمل دا لوجه الله».

دعوة الناس أهم

ويشير السائق إلى أن إصابته في حادث وكسر قدمه فيها ومساعدة أصدقائه له في العلاج، دفعه إلى المساهمة بسيارته في نقل المرضي، فهو لا يرد جميل من وقفوا معه في محنته فقط، ولكن يرد الجميل لجميع أهالي منطقته، «ربنا ساعدني ولازم أساعد غيري»، مضيفا «الحمد لله مش بتأخر على الناس في أي حاجة، واللي بيحتاج مني أي خدمة باعملهاله بكل حب ورضا، وأحيانا بقعد طول الليل مع المريض»، مشيرا إلى أن دعوة الناس هو ما يتمناه من أي حالة مرضية.