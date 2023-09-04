شاهد قرعة كأس العالم للأندية.. «مجاني من غير فلوس»

في حب الساحرة المستديرة يجتمع الملايين من الناس حول العالم لمتابعة فعالياتها المهمة، من دوري أبطال أوروبا، السوبر الإفريقي، كأس العالم وكأس العالم للأندية، ومن أجلها يدفعون اشتراكات للإنترنت أو يتابعونها عبر القهاوي مع الأصدقاء بروح حماسية لكن في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية المقامة في جدة في السعودية يمكن متابعة قرعة كأس العالم للأندية بطريقة مجانية، تعرف عليها من هنـــا.