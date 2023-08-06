فرنسا تكشف عن سبب إلغاء كأس العالم للسباحة في نهر السين بباريس

كشفت فرنسا عن سبب إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد، وتستمر حتى غد الاثنين، في نهر السين بالعاصمة باريس، بسبب سوء مياه النهر، عقب سقوط الأمطار الغزيرة على العاصمة الفرنسية خلال الفترة الماضية.

سبب إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة

وذكرت قناة «فرانس 24»، أن كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، هي مسابقة سباحة تجريبية قبل دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية «أوليمبياد باريس 2024»، التي تستضيفها فرنسا العام المقبل، فيما كشفت الجهة المنظمة للبطولة «وورلد أكواتيكس»، في بيان لها، أن هطول الأمطار فوق المتوسط بالعاصمة الفرنسية باريس، أدت إلى سوء المياه في نهر السين، والتي لا يمكن للسباحين المنافسين السباحة فيها.

استعدادات لأوليمبياد باريس 2024

في الوقت نفسه، دعا اتحاد السباحة الفرنسي، عقب إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، إلى بذل مزيد من العمل لتجنب مشكلات مماثلة العام المقبل في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية المنتظرة، والتي من المقرر أن تقام في العاصمة باريس، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

منافسات متنوعة في البطولة الأوليمبية

وتشمل أوليمبياد باريس منافسات متنوعة في عدة ألعاب، منها ألعاب القوى، والسباحة، وكرة المضرب، والجودو، وكرة اليد، وكرة السلة وغيرها من الألعاب الأوليمبية، وتبدأ البطولة في 26 يوليو، وقبل يومين فقط من انطلاق الدورة الأوليمبية، يتم إقامة مباريات تجريبية يوم 24 يوليو، تبدأ بمباريات الرجبي السباعي، وكرة القدم للرجال.

ويشمل اليوم الأخير من الأوليمبياد، الموافق 11 أغسطس، سباق الماراثون، وختام منافسات كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة الماء، وسباق الدراجات، ورفع الأثقال، والمصارعة، مع تقديم الميداليات للفائزين، وحفل ختام الدورة الأوليمبية الصيفية لعام 2024.