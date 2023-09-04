برلماني بجنوب السودان: البرهان بحث مع سيلفا كير تطورات الأزمة على دول الجوار

قال أستيفن نقور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان القومي في جنوب السودان، إن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، زار جنوب السودان للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تطرقت إلى القضايا الأساسية التي تؤرق منطقة الجوار السوداني والمجتمع الدولي.

أهمية وقف إطلاق النار

وأضاف «نقور»، في مداخلة مع الإعلامية مروة فهمي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك، ركزت اللقاء والمشاورات التي تمت بين البرهان وسيلفا كير على أهمية وقف إطلاق النار من أجل إعادة الأمور إلى نصابها».

أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان القومي في جنوب السودان: «الحكومة السودانية تعي تماما دور الرئيس سيلفا كير في رأب الصدع الدائم في السودان، ولذلك، نحن في جنوب السودان رحبنا بهذه الزيارة الرسمية التي تعتبر تاريخية، والتي تطرقت إلى عدد من الموضوعات المهمة مثل التجارة بين البلدين ودفع العملية السلمية للأمام ووقف إطلاق النار في السودان».