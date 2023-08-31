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البرهان: يجب إنهاء الأزمة السودانية في أسرع وقت للحفاظ على وحدة البلاد

كتب:

شريف سليمان
01:11 م | الخميس 31 أغسطس 2023
البرهان

البرهان

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنّ الشرطة لديها أدوار غير محاربة الجريمة، تتمثل في توعية أفراد المجتمع والمحيطين بها، مضيفا: «نواجه حربا إذا لم نحسمها بالسرعة المطلوبة، سيتفتت السودان وتصاب وحدته الوطنية في مقتل».

وأكد خلال كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشرطة لديها أدوار كبيرة، وهو أن تؤدي واجباتها في المناطق التي انتشرت فيها، ورأينا فراغات بعد الأحداث الأخيرة ببعض المناطق، حتى التي ليس بها تهديد، والشرطة تقوم بواجبها وأدوارها، ونقول لهم إنّ الدولة والشعب السوداني كله معكم.

وتابع: «الشرطة تقاتل معنا، وهي فرصة أن نشيد بمن يقاتلوا معنا، ومعنا بالقيادة ضباط شرطة في منطقة بحري وغيرها جاءوا للقتال مع إخوانهم، والإخوة في الاحتياطي المركزي معلوم الجهد الكبير الذي بذلوه وما زالوا حتى الآن يبذلونه، ونؤكد أنّ الشرطة لم تعد الشرطة التي يمكن أن يقلل الناس من دورها، بل تساعد ليس فقط في دحر الجرائم ولكن تدحر العدوان القائم على الشعب السوداني».

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