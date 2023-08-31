البرهان: أتمنى أن نحتفل بالنصر على المجموعات التي أرهبت السودانيين

أعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عن أمنياته بالانتصار على المجموعة المارقة الإرهابية التي أرهبت الشعب السوداني واستباحت كل ما يمكن أن نطلق عليه أحد سبل عيشه ومكاسبه التي جناها في السنين الماضية.

وأكد البرهان، خلال كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشرطة لديها أدوار كبيرة تقوم بها وستقوم بها في المستقبل، موجّها التحية لمسؤولي الشرطة: «100% من الشرطة متواجدين وأبلغوا وحداتهم في كل مكان في السودان، ولا تتجاوز 1% أو 2% ناقص من القوات، وهو نقطة مضيئة في عمل الشرطة، وهم شعروا بالفعل بالواجب الوطني، ولم يستكينوا وأبلغوا وحداتهم بأنّهم سيقدمون العون للشعب، فالشرطة في خدمة الشعب، ونحن جميعا في خندق واحد ولدينا معركة واحدة ومصيرنا فيها واحد كشعب يسعى لحمايته كينونته ودولته ونظامه القائم الآن».

وتابع: «الدولة قائمة، وهناك من يسعى لتقويض هذه الدولة، ويسعى لتشتيت وتفتيت الدولة، والشعب السوداني كله منصهر في مؤسساته وقواته النظامية».