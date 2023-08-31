البرهان: السودان يتعرض لمؤامرة كبيرة

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنّه لا يوجد رجل يمكن أن يقدح في العمل الذي تقوم به الشرطة وأداؤهم الآن محل إشادة من الجميع.

وأكد خلال كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المرحلة المقبلة تتطلب إعدادا جيدا وتحضيرا جيدا وتقوية العمل الشرطي بمختلف الوسائل الحديثة، مضيفا: «معركتنا واحدة والشعب السوداني كذلك، وكل العالم الحر، فالسودان يتعرض لمؤامرة كبيرة فيها كل ما يخطر على البال».

وأضاف: «هذه مؤامرة، وهذه المجموعات التي تقوم بهذه الأعمال وتظهر في الفيديوهات المسربة بعدد من المناطق ترتكب جرائم حرب ومآسي بعدد من الولايات، وهي جرائم يجب أن تكون الشرطة مستعدة للتحقيق فيها والتحري عنها، ويجب أن يقدم كل من ارتكب هذه الجرائم أن يحاسب».

وتابع: «الإفلات من العقاب يحفز الآخرين، فالخرطوم تعرضت لنهب وسرقة وأعمال، واستبيحت فيها خصوصية المواطنين، من مدخرات وأثاث ومنازل، ومن المنتظر أن تتابع الشرطة ذلك، وعلى يقين أنّ الشرطة واعية لذلك وبمجرد أن تنتهي الحرب تكون هناك أدلة وخطوط سريعة لاستعادة مفقودات المواطنين إليهم».

واستطرد: «نعطي فرصة ونناشد المتمردين، فهم مخمومون وهي حرب مبتدعة لخدمة أشخاص محددين، وكلها قامت على كذب وستنتهي عاجلا ومن قام على باطل لن يجد له نصيرا».