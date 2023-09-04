وزير الدفاع الفرنسي يستعد لجولة خليجية تشمل 3 دول

كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الاثنين، عن زيارة يقوم بها وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، لمنطقة الخليج العربي؛ تشمل 3 دول، وهي: المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

بداية موعد الجولة الخليجية

وذكرت فضائية «فرانس 24»، أن الوزير لوكورنو يبدأ جولته الخليجية الأربعاء المقبل وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، ويلتقي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

أما في الكويت يلتقي الوزير الفرنسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد؛ وتتطرق المباحثات إلى التعاون على مستوى العمليات، إضافة إلى موضوع تدريب العسكريين.

وبحسب الوزارة فمن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي جنودا فرنسيين متمركزين في الكويت ضمن التحالف الدولي ضد ما يطلق عليه تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وهي عملية «العزم الصلب».

لقاء مرتقب مع رئيس الإمارات

وعن زيارته للإمارات، قالت الوزارة إن لوكورنو يلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ووزير الدفاع الإماراتي محمد البواردي، كما يزور القوات الفرنسية هناك.