نفاد تذاكر حفل أنغام في الكويت

أعلنت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور ‘نستجرام؛ نفاد تذاكر حفلها الغنائي المقرر له في الكويت نهاية الشهر الجاري.

أنغام تنشر البوستر الدعائي للحفل

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «نفاد جميع تذاكر حفل الكويت المقام يوم 29 سبتمبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أهلي وحبايبي في الكويت الحبيبة منتظرة لقاءكم زي العيد».

حفل أنغام بمهرجان العلمين

وتصدرت أنغام مؤخرا، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بحفلها الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالم علمين، وقدمت خلاله أغنية أكتبلك تعهد مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط تصفيق وتفاعل الجمهور.