رئيس برلمانية الوفد بـ«الشيوخ»: محمد بن زايد حرص على قضاء إجازته في العلمين

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اثنين من قادة العرب وهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، في مدينة العلمين الجديدة، هو تدشين رسمي للمدينة التي تُعد أحد الإنجازات حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العلمين تحولت من حقل ألغام إلى مجتمع عمراني متكامل ممتد على مدار العام غرب الساحل الشمالي داخل مدينة واحدة تضم كل فئات المجتمع على مدار العام.

وقال «الهضيبي» إن الشيخ محمد بن زايد كان حريصا على قضاء إجازة خاصة داخل مدينة العلمين الجديدة وهو ما يؤكد نجاح مصر في إنشاء مدينة سياحية قادرة على أن تتصدر قائمة الوجهات السياحية في العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن لقاءه مع الرئيس السيسي تناول بحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتنموية، بما يحقق التقدم والاستقرار والازدهار للشعبين المصري والإماراتي، كذلك مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل مواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، ومواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

تعزيز العمل العربي المشترك

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي واصل نشاطه بلقاء الملك حمد بن عيسى لحث آليات تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، في مواجهة التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة والعالم، مشددا على دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين الشيقيين والاستفادة من الامكانات التى تمتلكها كلا البلدين من أجل تحقيق تقدم وازدهار الشعبين.

تثمين نجاح الدولة المصرية

وثمَّن النائب ياسر الهضيبي نجاح الدولة المصرية في الترويج لمدينة العلمين الجديدة وخطف الأنظار إليها في الداخل والخارج، متوقعا أن تتصدر المدينة خريطة السياحة العالمية خلال فترة قصيرة، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تجذب الأنظار إلى العلمين الجديدة وما تحتويه من فرص سياحية واقتصادية واستثمارية.