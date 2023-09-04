«السديس» يشيد بتأسيس منظمة عالمية للمياه في السعودية: ريادة حضارية

أشاد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وتهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

المنظمة منطلقة من ثوابت دينية وركائز إنسانية وحضارية

وقال رئيس الشؤون الدينية، في بيان له، إن إنشاء منظمة عالمية للمياه، مقرها الرياض، انطلق من ثوابت دينية، وركائز إنسانية، وريادة عالمية وحضارية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤمِنونَ﴾.

وتابع أن السعودية حريصة على ضمان استدامة موارد المياه، وتعزيز التجارب التقنية، والابتكار والبحوث والتطوير، وكل ما من شأنه الأمن الإنساني.