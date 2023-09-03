الاستعلام عن صدور تأشيرة القنصلية السعودية برقم الجواز عبر تطبيق إنجاز

يبحث كثير من الأفراد عن طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، والتي يتم الوصول إليها عبر تطبيق إنجاز، ويتم الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية 1443، خاصةً وأن الكثيرين يسعون للحصول على التأشيرة السعودية، من أجل أداء شعيرة العمرة، أو زيارة المملكة في الفترة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

1- الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية، من هنــــــــــا.

2- في خانة الخدمات الرقمية اضغط على الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها «رقم تأشيرة الطلب».

3- ادخل رقم الطلب وتأكد من صحة الرقم المدخل.

4- أدخل رقم جواز السفر بشكل صحيح وعليك التأكد من صحته.

5- أدخل رمز الصورة للتحقق من الأمان.

6- اضغط على أيقونة الاستعلام.

7- تظهر أمامك شاشة يعرض عليها بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة، عليك التأكد منها ومراجعتها.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز عن طريق إنجاز

1- الدخول إلى منصة إنجاز، وهي المنصة التابعة لوزارة الخارجية السعودية، عن طريق منصة التأشيرة الإلكترونية.

2- اضغط على أيقونة خيارات الاستعلام.

3- يتم إدخال البيانات اللازمة والكاملة للحصول على التأشيرة الإلكترونية السعودية.

4- كتابة كود التحقق الرسمي بشكل صحيح ومدقق في المكان الصحيح له.

5- للتأكد من كل البيانات والمعلومات التي قام المستفيد بإدخالها، يتم الضغط على «استعلام» للتأكد من صحة البيانات.