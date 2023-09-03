«السديس»: نسعى لتحقيق الريادية الدينية النسائية عالميا وفق الضوابط الشرعية

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، إن المرأة السعودية حققت إنجازات تاريخية كبرى ومشرفة في جميع قطاعات رئاسة الشؤون الدينية لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين دينيا، وسخرت الرئاسة كوادرها البشرية النسائية لتعظيم رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم واستثمار وسائل التقانة والتطبيقات الذكية لتعضيد المنجزات الدينية بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات الحرمين دينيا.

الاستمرار في تمكين المرأة واستثمار العقول والمواهب الشابة

وأضاف «السديس»، في أول لقاء مع القيادات النسائية لرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام عن بعد أن الرئاسة ستستمر في تمكين المرأة واستثمار العقول والمواهب الشابة لتجويد الأداء في المجالات الدينية وتحقيق الأثر لرسالة الحرمين الوسطية الدينية، مشيدا بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وعضيده المبارك، سمو ولي عهده الأمين.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المرأة السعودية حققت خطوات تاريخية متناسقة مع قيم الإسلام النبيلة الوسطية، وفقا للرؤية المباركة 2030 والتي تهدف لتمكين المرأة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، مبشرا جميع منسوبات رئاسة الشؤون الدينية أن الرئاسة شرعت في إعداد استراتيجية دينية لتمكين المرأة لخدمة القاصدات والزائرات دينيًا، وبث رسالتهما الوسطية عالميًا.

المرأة السعودية أثبتت كفاءتها

وخاطب رئيس الشؤون الدينية قائلا: «لقد أثبتن كفاءة وجدارة لخدمة القاصدات دينيا وتحقيق أفضل الممارسات المعيارية للحرمين دعويا وإثراء تجربتهن الدينية، وأن الرئاسة ماضية في تتويج المرأة وإعطاءها الفرص الكاملة لقيادة العمل في المنظومة الدينية والدعم بالكفاءات والطاقات المؤهلة وضخ الدماء الجديدة التي تتمتع بالكفاءة الدينية العلمية التي تعمل بطموحٍ عال وبشكل دؤوب وبشغف لتعظيم رسالة الحرمين دينيا في العالم ».

وقال «السديس»، إن تعزيز ثقافة الابتكار وأنسنة الخدمات الدينية النسائية والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التحول الرقمي الديني لتحقيق التكامل والريادة الدينية العالمية النسائية وتبني قيم التسامح والوسطية سيحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة.