عادات خاطئة في تغذية المراهقين.. احذروا الوجبات السريعة

كشف تقرير نشرته محافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، عن بعض العادات الخاطئة في تغذية المراهقين، التي لا بد من تجنبها قدر المستطاع حفاظا على سلامتهم.

تغذية خاطئة

- كثرة تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكريات والأملاح.

- كثرة تناول المشروبات الغازية والحلويات.

- عدم تناول الوجبات الأساسية في المنزل خاصة الإفطار.

مضاعفات سوء التغذية لدى المراهقين

- السمنة نتيجة تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون كالهمبرجر والبطاطس المقلية والحلويات والمشروبات الغازية.

- النحافة بسبب عدم تناول الاحتياجات الغذائية .

- أنيميا نقص الحديد بسبب شرب الشاي، القهوة، المشروبات الغازية والشكولاتة بكميات بعد الأكل وبسبب فقدان الدم أثناء الدورة.

- هشاشة العظام نتيجة عدم ممارسة الرياضة والإكثار من تناول المشروبات الغازية وعدم التركيز على الألبان.

- زيادة نسبة الكوليسترول بالدم.

- تسوس الأسنان نتيجة الإكثار من تناول الحلويات.

- الاضطرابات النفسية التي تؤدى إلى الامتناع عن الطعام.

- ضعف مناعة الجسم لقلة تناول الخضروات والفاكهة.

المطلوب:

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب المركب وفيتامين أ

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 2 والزنك

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د والكالسيوم وممارسة الرياضة

- ممارسة الرياضة البدنية يوميا والإكثار من الخضروات والفاكهة

- لابد من تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مع الطعام المتوازن

أطعمة تحتوي على عناصر غذائية مهمة

- الخضروات الطازجة

- الفاكهة الطازجة.

- الخبز البلدي والبقوليات والقمح والحبوب.

- الألبان خالية الدسم ومنتجاتها.

- اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بكميات معتدلة.