«بيطري القاهرة» تقدم نصائح مهمة لضمان تناول غذاء صحي سليم

قدمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عدد من النصائح لضمان سلامة الغذاء وتناوله، والإجراءات المتبعة لضمان تناول غذاء صحي سليم.

وأشارت في تقرير لها، أن هناك خطوات يجب اتباعها، ومنها ما يلي:

الطعام غير المطبوخ

- أفصل بين النيء من اللحوم والدواجن والأطعمة البحرية وبين الأطعمة الأخرى.

- استعمل لتداول الأطعمة النيئة معدات وأواني وأدوات منفصلة مثل السكاكين وألواح التقطيع

- خزن الطعام في أوعية، تفاديا للتماس بين الأطعمة النيئة والمطبوخة.

- لأن الأطعمة النيئة لاسيما اللحوم والدواجن والأطعمة البحرية، ربما تكون محتوية على جراثيم خطرة، يمكن نقلها إلى الأطعمة الأخرى أثناء إعداد الطعام وتخزينه.

طبخ الطعام جيدا

- اطبخ الطعام جيدا، لاسيما اللحوم والدواجن والبيض والأطعمة البحرية

- اجعل الحساء والشربة تغلي، للتأكد من وصولها إلى درجة 70 مئوية، وتأكد من أن لون عصارات اللحوم والدواجن لم يعد ورديا، والأفضل استخدام مقياس للحرارة ترمومتر.

- الطبخ الجيد يقتل الجراثيم الخطرة، واتضح من الدراسات أن طهى الطعام عند 70 درجة مئوية، يساعد على ضمان مأمونية تناوله.

حافظ على نظافتك

- اغسل يدك قبل تناول الطعام واغسلها تكرار ومرارا أثناء إعداده

- اغسل يدك بعد الذهاب إلى المرحاض

- اغسل وطهر جميع السطوح والمعدات المستخدمة لإعداد الطعام

- اضمن حماية الطعام وساحات المطبخ من الحشرات والهواء وسائر الحيوانات

درجة الحرارة

- لاتترك الطعام المطبوخ فى درجة حرارة الغرفة أقل من ساعتين

- ضع فى الثلاجة فورا جميع الأطعمة المطبوخة والقابلة للفساد والأفضل حفظها تحت درجة حرارة 5 مئوية

- حافظ على سخونة الطعام المطبوخ أكثر من 60 مئوية حتى موعد تقديمه

- لا تخزن الطعام مدة طويلة حتى فى الثلاجة

- لا تحاول إزالة تجميد الطعام المجمد فى درجة حرارة الغرفة

المياه

- استعمل المياه الصالحة للشرب أو عالجها لتصبح صالحة للشرب

- اختر الأطعمة طازجة وسليمة

-اختر الأطعمة التى عولجت لكى تكون مأمونة مثل اللبن المبستر

- اغسل الفواكه والخضراوات

- لاتستخدم الطعام بعد انتهاء تاريخ صلاحيته