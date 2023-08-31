رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كيفية التعامل مع مشاعر المراهقين داخل الأسرة.. أستاذ صحة نفسية توضح

كتب:

مريم جاد
08:58 م | الخميس 31 أغسطس 2023
مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف

مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف

قالت الدكتور رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إنه يجب على الإنسان أن يمر بكل مرحلة من مراحل حياته بطريقة صحيحة، بعيوبها ومميزاتها، مثل فترة المراهقة لدى الأطفال، التي تكثر فيها مشاعر الاستقلالية والاندفاع والتمرد والتأثر بالأصدقاء أكثر من الأهل، وكل تلك المراحل يجب على الإنسان المرور بها.

علامات المراهقة لدى الأطفال

وأضافت الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة «dmc»، أن أي منزل به شخص مراهق لم تظهر عليه إحدى العلامات الشهيرة للمراهقة، فإنه ليس شخصا طبيعيا، ويجب على الأهل القلق، أما عن ظاهرة تربية الشعر فيجب على الأم والأب النصيحة وعدم الإجبار إلا في حالات الخطر، التي تهدد مستقبله وحياته.

نصائح للتعامل مع الأبناء في فترة المراهقة

وتابعت بأنه يجب أن يكون الإجبار من جهة رسمية، مثل المدرسة أو الجامعة، وليس من الأهل، الذين عليهم أن يتفاوضوا ويتناقشوا مع أبنائهم ولا يملوا من نصيحتهم، مع متابعتهم وعدم التضييق على الأبناء، ووجود حرية، لكن حرية مشروطة بالحدود اللازمة، مع وجود العقاب والثواب في الوقت نفسه.

اقرأ المزيد:

برنامج «مصر تستطيع» يستعرض دور شباب جامعة بني سويف في محو أمية الكبار

برنامج «مصر تستطيع» يبرز رحلة كفاح باحث مصري من طنطا إلى سويسرا

مصطفى محمد عبر برنامج «مصر تستطيع»: هدفي رفع اسم مصر

عالم مصري لـ برنامج «مصر تستطيع»: سيارة البريد المتحركة بالمياه من أولى مشروعات الهيدروجين الأخضر

برنامج «مصر تستطيع» يحتفي بعالم مصري يشارك في مشروع عالمي باسم «الدماغ الأزرق»

«روبوت مصري» مذيع في برنامج مصر تستطيع لأول مرة

الروبوت «توت» ينضم لـ أحمد فايق في تقديم برنامج «مصر تستطيع».. فيديو

«توت» يشارك أحمد فايق تقديم برنامج «مصر تستطيع»: أول روبوت مذيع بمصر قريبا

4 جامعات تعلن 30 منحة مجانية عبر برنامج "مصر تستطيع"

الجامعة البريطانية تهدي برنامج "مصر تستطيع" 5 منح مجانية
بقلم مريم جاد