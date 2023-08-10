مئات المراهقين يقتحمون المتاجر الكبرى في شارع أكسفورد.. ما الذي يحدث في لندن؟

شهدت العاصمة البريطانية لندن حالة من الفوضى والذعر خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديداً شارع أكسفورد، حيث تجمع عدد كبير من الشباب والمراهقين، استجابة لدعوات جرت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حثت المتابعين على المشاركة في سرقة المتاجر البريطانية الشهيرة.

دعوات لسرقة المتاجر في لندن

انتشرت دعوات تحريض على سرقة المتاجر الكبرى في شارع أكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن، على تطبيقي «تيك توك» و«سناب شات»، لاسيما متجر «جي دي سبورتس»، وهي ماركة بريطانية متخصصة في الملابس الرياضية، منذ أمس الأربعاء، تحت عنوان «سيرك أكسفورد سرقة جي دي».

Absolute madness in central today. These kids are not serious at all. People could of been seriously been hurt today!!



Where are the parents. How can these children cause this kind of chaos!!



Something needs to be done!pic.twitter.com/lolDj27jQx#OxfordStreetChaos #OxfordStreet — Dantheman #TeamUndefeated #GamersRUs #MUFC (@dantheman119) August 9, 2023

خوف وذعر بين المواطنين في شارع أكسفورد

واحتشد عدد كبير من الشباب في شارع أكسفورد، وألقت الشرطة البريطانية القبض على 9 أشخاص، وأمرت بتفريق حشود المراهقين، بعدما علق أصحاب المتاجر على أحداث حملة السرقة التي نُظمت على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت قوات الأمن حول عدد من المتاجر التي كانت في حالة تأهب، حيث حبس العملاء داخل المتاجر لعدة دقائق، خوفاً من احتمال تنفيذ عمليات السرقة.

وفي السياق ذاته، حاول 4 من قوات الشرطة في ضبط الوضع، بعد أن احتشد عدد كبير من المواطنين في مكان لتصوير الحادث على هواتفهم الخاصة، وأمرت الشرطة بتعليق حركة المرور في شارع أكسفورد، وحثت الحشود على المضي قدماً.

وجاء في بيان أصدرته شرطة العاصمة البريطانية لندن، أنها اعتقلت 9 أشخاص، وجرى القبض على 4 اشخاص لمخالفتهم أمر الفض، واعتقال شخص آخر للاشتباه في ذهابه بنية سرقة أحد المتاجر.