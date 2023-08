مئات المراهقين يقتحمون المتاجر الكبرى في شارع أكسفورد.. ما الذي يحدث في لندن؟

شهدت العاصمة البريطانية لندن حالة من الفوضى والذعر خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديداً شارع أكسفورد، حيث تجمع عدد كبير من الشباب والمراهقين، استجابة لدعوات جرت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حثت المتابعين على المشاركة في سرقة المتاجر البريطانية الشهيرة.

انتشرت دعوات تحريض على سرقة المتاجر الكبرى في شارع أكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن، على تطبيقي «تيك توك» و«سناب شات»، لاسيما متجر «جي دي سبورتس»، وهي ماركة بريطانية متخصصة في الملابس الرياضية، منذ أمس الأربعاء، تحت عنوان «سيرك أكسفورد سرقة جي دي».

Absolute madness in central today. These kids are not serious at all. People could of been seriously been hurt today!!



Where are the parents. How can these children cause this kind of chaos!!



Something needs to be done!pic.twitter.com/lolDj27jQx#OxfordStreetChaos #OxfordStreet